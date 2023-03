Messina: una granita con Balde e Zuppel, l'iniziativa della società giallorossa

“I nostri tifosi non ci hanno mai abbandonato né in casa né in trasferta, abbiamo bisogno anche della loro carica per la partita di domenica”. Con queste parole si è chiuso il piacevole incontro, sulle pagine social ufficiali della società, con Diego Zuppel e Ibou Baldé che ha inaugurato un’altra settimana cruciale per il Messina.

In vista della sfida contro il Foggia, in programma domenica al “Franco Scoglio” con inizio alle 14:30, la società ha fortemente voluto il ritorno di questo appuntamento online per compattare ed unire ancor di più l’ambiente verso l’obiettivo comune della salvezza diretta. Protagonisti di giornata sono stati i due giovani attaccanti giallorossi che, in questo girone di ritorno, stanno dando un contributo importante alla causa biancoscudata. Una svolta che trova radici profonde nei legami di amicizia che si sono stretti nello spogliatoio.

“Io sono arrivato d’estate ed ho legato fin da subito con Ibou,” ha dichiarato Zuppel, “poi a gennaio sono arrivati tanti calciatori esperti che sono diventati dei senatori nello spogliatoio e stanno aiutando tutti noi giovani a dare il massimo”. Un gruppo solido e forte, quindi, che ha saputo superare le difficoltà del girone d’andata: “Non sono stati mesi facili per le tante sconfitte e per le problematiche che abbiamo affrontato poi, fortunatamente, a gennaio abbiamo svoltato ed ora vogliamo raggiungere la salvezza tutti insieme”.

Sulla stessa lunghezza del compagno di reparto, anche Balde ha evidenziato il cambiamento personale e di squadra avuto nel girone di ritorno: “L’anno scorso ho avuto qualche problema muscolare ma ora sto bene, ho ritrovato continuità e sono contento di poter contribuire con i miei goal al risultato finale”. L’attaccante spagnolo sta vivendo un 2023 da grande protagonista con sette reti all’attivo ma la testa è rivolta alle ultime quattro giornate di campionato.

Dopo due giorni di pausa, successivi alla sconfitta di Torre del Greco, la squadra ha ripreso la preparazione settimanale. Idee chiare per i due attaccanti in vista del prossimo impegno contro il Foggia: “Abbiamo potuto ricaricare le batterie e siamo pronti al rush finale. Dobbiamo lavorare duramente in allenamento perché ci aspettano quattro finali come dice mister Raciti”. Piacevole il riscontro dei tifosi che, sia su Facebook che su Instagram, hanno rivolto decine di domande ai due calciatori specialmente legate al futuro. Non è mancata, poi, la “sorpresa” finale con l’intervento in diretta di Lorenzo Catania. Il calciatore, tanto amato in riva allo Stretto, ha salutato i suoi compagni e tutti i tifosi rassicurandoli sul suo percorso riabilitativo dopo l’operazione al ginocchio. A chiudere l’incontro di giornata, Zuppel e Balde hanno voluto rivolgere un messaggio alla tifoseria: “Messina è una città importante, una piazza che non merita di dover lottare per non retrocedere. Noi faremo di tutto per preservare la categoria e restare in Serie C”.

