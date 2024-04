Messina, dal Primo Maggio aperto il parcheggio dell'ex Gasometro

Aprirà domani, Primo Maggio, il parcheggio di interscambio “Ex Gasometro”. L’area del si estende per circa 8500 mq e i posti complessivi sono 295, di cui 9 posti per utenti diversamente abili, 9 posti dedicati per auto con motore elettrico in prossimità delle 4 colonnine di ricarica e 3 parcheggi rosa dedicati alle donne in gravidanza o a famiglie con bambini piccoli. Il parcheggio ha un sistema di videosorveglianza con telecamere fisse, 24 ore su 24. La sosta in questa prima fase sarà gratuita.