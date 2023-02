Il messinese Gioacchino Giardina segna il gol più veloce della storia del calcio italiano IL VIDEO

Un gol che riscrive la storia dei gol più veloci del calcio. A realizzarlo è stato Gioacchino Giardina, 34enne messinese in forza alla Mazarese, nel Girone A di Eccellenza siciliana.

Nella sfida contro la Nissa, infatti, il calciatore di origini peloritane ha segnato dopo appena 3 secondi ed 81 millesimi. E' il gol più veloce nella storia del calcio italiano, mentre, il più rapido in assoluto nel mondo è stato segnato in Egitto da Nawaf Al Abed in appena 2,3 secondi nel 2009 con un gol direttamente dal dischetto di centrocampo, proprio, come quello realizzato dal difensore ex, tra le altre, di Igea Virtus, Torregrotta, Fc Messina e Vibonese.

© Riproduzione riservata