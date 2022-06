Tre messinesi in MTB affascinati dalla Sardegna: "L'Asinara è un posto fantastico"

Si è concluso all'Asinara il viaggio in mountain bike di tre giovani messinesi. Sportivi ma soprattutto appassionati di fotografia. Nicola Grillone, Giuseppe Repici e Alessandro Magazzù hanno percorso 400 chilometri pedalando per la costa settentrionale della Sardegna, realizzando video con sofisticate attrezzature in località bellissime. Ad Olbia, in attesa di imbarcarsi per Civitavecchia e quindi rientrare a Messina, abbiamo intercettato Nicola Grillone per un breve bilancio di questa spedizione.

