Da domani il Palarescifina si trasformerà in un tempio dell'automobilismo. Previste esibizioni con il campione di Formula Uno Giancarlo Fisichella, una competizione con smart elettriche, mostre, giochi per bambini degustazioni. Una delle auto sponsorizzata da Gazzetta del Sud e Rtp. In gara diversi campioni italiani di categoria. Presenti atleti della nazionale paralimpica. Ingresso gratuito a chi si sottoporrà al vaccino.

© Riproduzione riservata