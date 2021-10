Mondo del basket in lutto per la morte improvvisa del 32enne play della Fortitudo Messina Haitem Fathallah che è deceduto a Reggio Calabria a seguito di un malore accusato durante il derby tra la sua squadra e la Dierre. Diverse le ipotesi al vaglio ma solo l'autopsia, probabilmente, potrà spiegare le cause che hanno provocato questa tragedia

