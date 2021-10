Seduta di rifinitura oggi per il Messina in vista dell'impegno casalingo di domani alle 17 contro il Monterosi. Rispetto alla gara di Foggia, il tecnico Sullo riavrà a pieno titolo i difensori croati Mikulic e Celic, Nulla da fare, invece, per Simonetti e Catania, attardati da problemi muscolari.

