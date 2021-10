In serie C si giocano le gare della settima giornata. Il Messina è impegnato domani alle 17.30 a Foggia. Il tecnico Sasà Sullo porterà in Puglia anche gli acciaccati Celic e Mikulic ma difficilmente li rischierà. I biancoscudati cercano il colpaccio contro un avversario in salute che li ha già superati in Coppa Italia

