Gara d'esordio in campionato per il Messina che domani pomeriggio alle 17.30 giocherà a Pagani. Si va verso la conferma in blocco della squadra che ha vinto in Coppa Italia contro la Juve Stabia. La squadra biancoscudata proverà a stupire ancora contro la formazione campana piena zeppa di ex e rinforzata in attacco con l'arrivo dell'esperto Piovaccari.

