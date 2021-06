Otto positivi e quattro calciatori in quarantena. Questa la situazione del Marina di Ragusa a quattro giorni dal match con l'Acr Messina che vale una stagione. In attesa di notizie da parte della lega nazionale dilettanti c'è anche il Fc Messina che sta lavorando in vista della trasferta di Paternò, a cui non prenderanno parte Bevis, Mukiele e Piccioni che hanno già lasciato il gruppo.

