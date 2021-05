Fissore regala tre punti all'Fc Messina, Gelbison stesa

Il piedone di Fissore regala all'Fc Messina tre punti contro la Gelbison e la speranza di potere ancora cullare sogni di promozione. Il difensore sblocca, anticipando Mautone, al 28' del primo tempo una gara combattuta ma avara di emozioni. Nella ripresa qualche tentativo di reazione dei campani, sospinti dal neo entrato Stancarone, ma Marone è attento intervenendo in due-tre occasioni. Dall'altra parte Arena, tra i migliori dei peloritani, va vicino al raddoppio su azione personale ma D'Agostino è bravo in uscita. Giudizio negativo per l'arbitro Canci di Carrara, che non assegna un rigore su Bevis e poi neppure uno su Gagliardi, addirittura ammonito per simulazione (l'azione però era nata da un fallo su Bevis non fischiato a metà campo). Quattro giornate dalla fine del torneo, quattro punti separano l'Fc dalla capolista Acr. Ormai è solo questione tra messinesi.

FC MESSINA-GELBISON 1-0

Marcatori: 28' Fissore

Fc Messina: Marone, Cangemi (42' st Bianco), Da Silva, Fissore, Ricossa, Agnelli (38' st Palma), Lodi, Arena (40' st Casella), Coria (27' st Marchetti A.), Bevis, Piccioni (19' Caballero). All. Costantino

Gelbison: D'Agostino, Bruno (35' st Rossi), Mautone, D'Orsi (1' st Stancarone), Graziani, Pipolo (1' st Maiorano), Uliano, Dayawa (1' st Romano M.), Guadagno (9' st Ziroli), Mesina, Gagliardi. All. Ferazzoli

Arbitro: Canci di Carrara

Note: ammoniti: Pipolo (G), Agnelli (Fc), Bruno (G), Arena (Fc), Uliano (G), Gagliardi (G). Recupero: 2' e 6'

© Riproduzione riservata