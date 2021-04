Record calcio femminile: gol dopo 9 secondi, lo segna Minciullo (Jsl Brolo)

Entrerà sicuramente nelle statistiche nazionali il gol dell’Junior Sport Lab Women di Brolo all’esordio nel campionato regionale d’Eccellenza di calcio femminile. E’ stato messo a segno dal capitano Valentina Minciullo dopo appena 9” dall’inizio del match di Siracusa contro il Santa Lucia, risultando, così, tra i più rapidi mai realizzati in Italia dalle donne. Quattro tocchi, compreso il sinistro decisivo della Minciullo, ed il pallone si è insaccato alle spalle dell’incredulo portiere di casa. La squadra tirrenica ha fornito un’ottima prestazione, imponendosi per 3-0 grazie ad altri due centri della talentuosa Minciullo. “Le ragazze avevano tanta voglia di giocare ed hanno espresso i principi sui quali lavoriamo negli allenamenti – dichiara soddisfatto il tecnico Marco Palmeri – cominciare con un successo è stato bello, faccio i complimenti pure alle avversarie, che hanno lottato su ogni pallone”. Oggi alle 20 la Jsl Brolo recupererà la gara interna con la Balarm Juvenes.

Netta vittoria nella seconda giornata anche per l’Academy Sant’Agata Militello, che ha riscattato la sconfitta patita al debutto con un rotondo 9-0 sul campo palermitano della Balarm Juvenes. Monologo delle scatenate giocatrici guidate in panchina da Carmelo Emanuele, andate a bersaglio a ripetizione con: Ylenia Cicirello, autrice di una tripletta, Gioela Graziano 2, Angela Ferrigno 2, Marialuisa Cammareri e Micaela Napoli. Nell’altra partita in programma, il Catania ha battuto in trasferta il Marsala, mentre la Ssd Unime ha riposato. Sabato è in programma il derby Academy Sant’Agata-Ssd Unime.

Classifica: Catania 6; Jsl Women, Academy Sant’Agata e Marsala 3; Santa Lucia, Ssd Unime e Balarm Juvenes 0.

