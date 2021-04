Antenna Gol 16 aprile 2021

Al via un nuovo format sulle frequenze di Radio Antenna dello Stretto. Arriva “Antenna Gol”, spazio d'approfondimento dedicato al calcio ma non solo. Appuntamento alle 14:30 ogni venerdì, per una panoramica in vista del weekend calcistico, ma anche il lunedì per analizzare i risultati post-domenicali.

Si parlerà di Serie D, con le formazioni messinesi impegnate nel Girone I (Acr Messina, Fc Messina e Città di Sant'Agata), ma anche di Eccellenza siciliana, campionato appena ripreso che vede ai nastri di partenza l'Igea di Barcellona e la Jonica di Santa Teresa di Riva, dopo la rinuncia dell'Acquedolci. Senza tralasciare le categorie minori e gli altri sport, con curiosità e interventi di tesserati e addetti ai lavori.

In studio Emanuele Rigano e Antonella Romeo. Ospiti della puntata di domani, 16 aprile, i giornalisti Davide Billa ed Ernesto Francia, ma soprattutto l'allenatore del Paternò, Gaetano Catalano, originario di Messina che mercoledì ha battuto al “Fresina” il Città di Sant'Agata e domenica prossima affronterà la capolista Acr Messina.

Per seguire la trasmissione:

In radio: frequenze 102.8 e 103.1,

In streaming su: https://antennadellostretto.gazzettadelsud.it/

Oppure su Facebook:

www.facebook.com/emanueleriganogazzettadelsudsport

www.facebook.com/Antenna-dello-stretto-61029657898

