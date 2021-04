Fc Messina, cinquina al Sant'Agata. Un derby senza problemi GLI HIGHLIGHTS

Fc Messina-Sant’Agata 5-1

Marcatori: 14' pt Lodi (rig.), 32' pt Bevis, 40' pt Piccioni, 2' st Mbengue, 19' st Bianco, 30' st Carbonaro.

Fc Messina: Marone 6,5; Aita 6,5 (2' st Bianco 6,5), D. Marchetti 6,5, Da Silva 6,5, Ricossa 6,5; Lodi 7,5, Agnelli 6,5 (33' st A. Marchetti s.v.); Bevis 7, Coria 7 (27' st Palma s.v.), Arena 7 (3' st Casella 6,5); Piccioni 6,5 (14' st Carbonaron 6,5). All.: Costantino 7.

Città Sant’Agata: Ferrara 5; Franchina 5, Gallo 4,5, Brugaletta 5; Mbengue 5 (23' st Dama s.v.) Marcellino 5 (22' st Bongiovanni s.v.), Favo 5, Fragapane 5,5 (23' st Gnicewicz s.v.); Tripicchio 5 (7' st Cicirello 5,5), Perkovic 5,5 (14' st Caruso 5,5), Alagna 5,5. All.: Giampà 4,5.

Arbitro: Monesi di Crotone 6

Note: ammoniti Gallo, Aita e Palma ; angoli 2-4; rec. 1’-4’.

MESSINA. Missione compiuta. Il derby del “Franco Scoglio” tra Fc Messina e Città di Sant’Agata si tinge a tinte giallorosse. Sono bastati 45 minuti alla compagine di Costantino per mettere in cassaforte i tre punti e riscattare il mezzo passo falso di Ragusa. Una vittoria che consente a Giuffrida (non ancora al top in tribuna) e compagni di restare in scia della capolista Acr Messina.

