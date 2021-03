Serie D: l'ACR tiene, lotta al vertice aperte

L'Acr Messina ha mantenuto la vetta della classifica anche dopo la 23esima giornata. La squadra biancoscudata ha ottenuto un buon pari in trasferta contro la Gelbison al termine di una gara combattuta e con tanti spunti. Ha vinto e si riavvicinato alla vetta anche il Fc Messina che ha superato il Rende. Il tecnico Costantino ha, però, perso tre uomini per infortunio: i giovani Garetto e Aita e l'attaccante Caballero che saranno valutati nei prossimi giorni. Giovedì si ritorna in campo per il turno pre-pasquale: l'Acr Messina ospiterà il Roccella mentre il Fc giocherà in trasferta contro il Marina di Ragusa. Ma nel duello peloritano bisognerà tenere in considerazione anche la Gelbison, attesa a Biancavilla.

