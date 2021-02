Serie D, le grandi manovre di Acr e Fc Messina

Le squadre peloritane stanno preparando gli impegni di domenica prossima. L'Acr Messina che affronterà in casa il Rotonda è attiva anche in fase di mercato. Ha già definito gli ingaggi del difensore esterno Daniello e del centrocampista Acquadro e tratta anche per un esterno d'attacco.

Il Fc Messina atteso dalla trasferta di Troina ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita di recupero con il Licata, inizialmente fissata per mercoledì prossimo. Si giocherà, invece, domenica 14 marzo.

© Riproduzione riservata