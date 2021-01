La zampata di Cristiani porta l'Acr Messina in vetta alla classifica di Serie D Gli highlights

Acr Messina-Paternò 1-0

Marcatore: 38'st Cristiani

Acr Messina: Lai 6, Cascione 6, Lomasto 6, Sabatino 7, Giofrè 6,5, Cristiani 7 (47'st Vacca sv), Aliperta 6, Crisci 6,6 (1'st Cretella 6), Addessi 6 (17'st Mazzone 6,5), Foggia 5,5, Arcidiacono 6 (1'st Bollino sv, 4'st Lavrendi 6). All. Novelli. 6

Paternò: Cavalli 6,5, Santapaola 6,5, Mazzotti 6, Bontempo 6, M. Puglisi 5,5 (47' st Zappalà sv); Scapellato 5,5 (33' st Manfrè sv), Truglio 6 (30' st Raia 6), S. Puglisi 6 (41' st Aureliano 6,5), Maiorano 6,5, La Piana 6,5, Khoris 5,5. All. Catalano 6.

Arbitro: Tartarone di Frosinone 5,5

Note:ammoniti: Mazzotti, Crisci, S. Puglisi, Maiorano. Angoli 6-1. Rec. 2' e 6'

Messina. La zampata di Cristiani sul finire decide una partita apparsa a lungo stregata per l’Acr Messina, regalando ai suoi tre punti d’oro che valgono la testa solitaria della classifica. Il gol che vale il successo arriva su cross di Lavrendi deviato da un difensore, sul quale il centrocampista toscano arriva puntuale sul secondo palo. Nel primo tempo non troppe emozioni, ma Acr due volte vicina al gol. Prima con Adessi, miracoloso Cavalli. Poi con Sabatino e Foggia frenati dai legni nella stessa azione. Nella ripresa Novelli prova a cambiare, ma si fanno male prima Bollino e poi Addessi, dopo che erano usciti anche Arcidiacono e Crisci a fine primo tempo. Il Paternò ha badato più a non prenderle che a darle, ma sul finale ha rischiato anche di trovare il pari quando a Maiorano è stato annullato per fuorigioco un gol al 95'.

