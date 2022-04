La presenza di Mattarella a Messina è già nella storia di Gazzetta del Sud. IL RACCONTO

Una serata indimenticabile per il nostro gruppo editoriale, la cerimonia per i 70 anni dalla nascita della Gazzetta del Sud e i 50 della Fondazione Bonino Pulejo, alla quale ha partecipato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La rivisitiamo il giorno dopo attraverso il racconto in studio dei giornalisti Salvatore De Maria e Daniela Cacciola. In dieci minuti le immagini più belle e i passaggi più significativi vissuti dentro e fuori il teatro Vittorio Emanuele che ha ospitato l'evento che va ad impreziosire il già ricco album dei ricordi del nostro giornale e della FBP.

Gazzetta del Sud e Fondazione Bonino-Pulejo, Mattarella: "Voce libera e indipendente"

