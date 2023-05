Messina, l'assessore Caruso: "Piazza 28 Dicembre? Un'idea che sposo a pieno titolo"

Durante la puntata odierna della rubrica APProfondimento con l'ospite in studio Enzo Caruso, che tra le tante ha anche la delega alla toponomastica, si è posto l'accento sul fatto che nessuna piazza o via importante della città sia mai stata intitolata alle vittime del terremoto del 1908. Durante la trasmissione condotta da Salvatore De Maria con la partecipazione di Sebastiano Caspanello, si è ipotizzata la possibilità di intitolare la piazza del Duomo. In passato anche piazze come Municipio, Stazione e Prefettura, sono state trasformate rispettivamente in piazza dell'Unione Europea, della Repubblica e dell'Unità d'Italia. Caruso, a parte qualche riserva legata al nome originale della piazza che comunque andrà a verificare, ha detto che comunque un luogo importante della città deve essere intitolato alla terribile tragedia che costò la vita a decine di migliaia di messinesi. In questo video vi proponiamo lo stralcio della trasmissione in cui è stato affrontato questo argomento.

