Oggi a Taormina il raduno dei bersaglieri della provincia di Messina VIDEO

Si conclude oggi, per la prima volta, il raduno dei bersaglieri della provincia di Messina a Taormina in occasione del loro primo raduno provinciale. Un evento che gode anche del patrocinio del Comune della Perla dello Ionio.

Ricco il calendario: ieri pomeriggio l'ammassamento dei bersaglieri nel piazzale di Porta Catania quindi, lo sfilamento da Porta Catania a piazza Vittorio Emanuele, via Di Giovanni e Parco Trevelyan. Mezz’ora più tardi, sempre al Parco, alzabandiera e onore ai Caduti innanzi al monumento dedicato agli scomparsi di tutte le guerre. Poi spazio allo sfilamento di ritorno con percorso via Bagnoli Croce, via Iallia Bassia, via Di Giovanni, Corso Umberto e Porta Catania. Alle 19 nel Duomo “San Nicolò di Bari” concerto del primo coro d’Italia dei bersaglieri della sezione di Mineo. Il coro è intitolato alla memoria del caporale Giovanni Tamburino, medaglia d’argento al valor militare.

Oggi, alle 9, ammassamento delle fanfare dei bersaglieri a Porta Catania e a Piazza San Pancrazio. Dalle 9.30 alle 11.30 sfilamento su percorsi alternativi nel centro storico: Corso Umberto, piazza Vittorio Emanuele, piazza Varò, piazza del Carmine, piazza Duomo e piazza IX Aprile. Qui, alle 12, saluto alle autorità da parte di tutti i partecipanti all’evento e, alle 13, momento conviviale e ammainabandiera.

Sempre in giornata, quale evento a corredo del primo raduno provinciale dei bersaglieri della provincia di Messina, dalle 8 alle 14, in piazza IX Aprile annullo filatelico da parte di Poste Italiane appositamente dedicato all’evento. Sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita in piazza.

© Riproduzione riservata