Messina, Al Bano Carrisi irrompe alla Despar per promuovere il suo vino: clienti in delirio

Più o meno a sorpresa questa mattina intorno alle 11.30 il popolare cantante italiano Al Bano Carrisi che tra poco compirà 80 anni è stato ospite del supermercato Despar di Via Palermo a Messina gestito dalla famiglia Fiorino. In Sicilia per promuovere i vini delle sue cantine, ha fatto tappa a Messina dopo essere stato anche a Catania. Le voci già da ieri sera si rincorrevano e così stamattina già di buon ora molti clienti sono accorsi nel punto Despar di Via Palermo per acquistare le bottiglie che poi il cantante ha autografato. Impossibile muoversi nel supermercato vista la folla e l'entusiasmo. Imponente il servizio d'ordine che ha avuto il suo bel da fare per contenere le molte persone che si avvicinavano per un selfie con l'artista. Anche il traffico all'esterno ne ha un po' risentito.

