Paolo Nicolosi, un danzatore unico con quel cromosoma speciale...

"Lo sai perchè sono unico nel mio genere io? Perchè ho un cromosoma speciale!"

Vero, naturale. Anzi: Paolo Nicolosi, 21 anni, di Acquedolci... è lui stesso un genere. Di giovane uomo "improvviso" e perciò spiazzante. Di quelle persone che sono rare da trovare in mezzo a tanta gente.

Paolo è un aggettivo qualificativo della vita, una specie di idolo impastato di passione, la razza più umana, un elegante adulatore, un gran figo. È l'elettricità che quando balla con l'anima scorre nel corpo. È ogni brivido che gli scoppia in lacrime quando "sente" la musica. Ha talmente tanto da dire che ti lascia senza parole. Lo puoi leggere nei racconti di chi lo conosce o anche tra le righe di quelle ciglia che gli incorniciano lo sguardo, sul mondo. Paolo è unico nel suo genere, lui ha qualcosa in più. È vero. Lui ha quel cromosoma speciale che fa la differenza. Che lo rende consapevole d'essere "di carattere, onesto, sincero, autentico, diretto". Pulito.

Nella sua personale sala di ballo c'è un cartello. C'è scritto "mai, mai, mai arrendersi".

E a lui talvolta è pure capitato, di inciampare su tante discussioni, parole di troppo. E di scocciarsi, di lasciar perdere per vincere. Gli ostacoli della vita? "I problemi ci devono sempre essere. Sempre. È pure giusto. Altrimenti come si migliora?"

E poi c'è quella poesia... Lui la custodisce dentro ad una busta com'è lui, indistruttibile e trasparente. L'ha scritta una mattina di ora legale, di quelle che in qualche modo cambiano il tempo. Fa così:

"Siamo come pianeti, che girano intorno al sole

E anche la nostra vita gira intorno all'amore

E come il sole coi suoi baci caldi e lucenti scalda la terra

Così l'amore riscalda i nostri cuori

È l'amore che mi fa tremare l'anima e mi rende libero

L'amore che mi aiuta sempre, in ogni difficoltà

L'amore che mi fa battere il cuore all'impazzata (che... bum bum bum, sembra voglia uscire)

L'amore che mi fa sognare ad occhi aperti (lo sai com'è, io sogno con le ali degli occhi)

Quando li richiudo mi sembra di volare

L'amore è tutto ciò che mi fa provare emozioni e mi dà forza e coraggio

L'amore vince su tutto, sull'odio, sulla guerra e ci dà speranze (di vivere, di sognare, di essere quello che vogliamo essere)

L'amore mi rende invincibile davanti agli occhi di tutti

L'amore è vita e la vita esiste per tutti

Amatevi, non vivete la vita senza amore"

S'intitola "L'Amore esiste per tutti".

