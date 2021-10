I Messinesi di "Cento storie... e un'intervista". Orgogliosi delle proprie origini

Sono solo alcuni dei protagonisti del libro "100 storie...e un'intervista", scritto dalla giornalista Claudia Benassai. Un volume pubblicato dall'editore messinese Costantino Di Nicolò, che racconta le storie di 100 messinesi che ce l'hanno fatta. 100 storie raccontate sulle pagine della "Gazzetta del Sud" e che si sono trasformate in un libro, e che dimostrano l'esistenza di una Messina produttiva, che sa farsi strada in Sicilia, e nel Mondo. Alcuni ci hanno fatto pervenire un video attraverso il quale spiegano perché hanno accettato di raccontare la loro storia. Nell'ordine sono

1 - Roberto Purello D'Ambrosio - Medico. Responsabile del day-hospital di riabilitazione dell'apparato locomotore e di traumatologia dello sport all'ospedale di Saint Maurice di Parigi.

2 - Elisa Cerrito - Giovane apicoltrice, imprenditrice agricola nella provincia di Messina.

3 - Marco Vito - Musicista, vocal coach e direttore d'orchestra.

4 - Mauro Barone - Medico, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

5 - Giuseppe Famà - Direttore per gli Affari Europei, International Crisis Group - QG Bruxelles

6 - Alessandro Lui - Attore.

7 - Katia Consentino, Emanuela Russo e Giuseppe Piccolo - Imprenditori e fondatori di un'impresa di liquori artigianali.

8 - Tiziano Chiaromonte e sua moglie Laurine - Cicloturisti, fondatori della pagina "The Path We Take".

9 - Elisabetta Pandolfino - Fotografa e inventrice dello "scatto mentale".

