Messina, video degli studenti del Cuppari vince il concorso nazionale #TAG-Territori

“La Villa di Pan”, realizzato dagli studenti dell’Istituto Cuppari in collaborazione con Anteas Cisl Messina e l’Associazione Bios, è il video vincitore del concorso #TAG-Territori, Alleanza Generazionale, ideato dall’Anteas Nazionale per promuovere, su ciascun ambito territoriale di progetto, la costituzione di gruppi di lavoro intergenerazionali e “multidisciplinari”.

Attraverso il video de “La Villa di Pan” si è andati alla scoperta di Villarè, azienda agricola messinese che coltiva il rispetto e l’amore per i frutti del territorio siciliano, unici per sapori, profumi e colori. L’orto sorge in un borgo contadino, fra splendide terrazze, agrumeti e una fattoria piena di simpatici animali. Il video ha riportato il maggior numero di voti e sarà premiato sabato 25 settembre a Roma nel corso di una cerimonia che si terrà all’Auditorium Donat Cattin.

La delegazione di Messina sarà composta dal segretario generale della Cisl Messina, Bruno Zecchetto, dal vicepresidente dell’Anteas Messina Paolo De Luca e da tre studenti dell’Istituto Cuppari.

«L’impegno di Anteas, il coordinamento tecnico dell’Associazione Bios e la preziosa collaborazione del Cuppari e degli studenti ha consentito di portare all’attenzione nazionale una testimonianza del nostro territorio – sottolineano il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi e il segretario generale della Fnp Cisl Messina Bruno Zecchetto – la testimonianza che l’integrazione e l’agire insieme di diverse generazioni può portare solo benefici al territorio e alla comunità, riscoprendo o conoscendo valori che sono alla base della nostra società e della nostra città. Siamo orgogliosi di poter dire che ci abbiamo provato e ci siamo riusciti».

