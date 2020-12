Auguri da Ninni Bruschetta

Ninni Bruschetta (Messina, 6 gennaio 1962), attore e regista. Nel 1983 fonda la sua compagnia Nutrimenti Terrestri con la quale mette in scena testi di grande valenza sociale. Lunga e prestigiosa la carriera teatrale (tra il 1996 e il 1999 è stato direttore artistico del Teatro di Messina) e cinematografica. Tanti anche i ruoli per la tv, a cominciare dalle fiction “Paolo Borsellino” di Gianluca Maria Tavarelli, “Il generale Dalla Chiesa” di Giorgio Capitani e “Aldo Moro - Il presidente”. Dal 2007 interpreta il personaggio di Duccio Patanè nel telefilm “Boris” (trasmesso su Fox). Nel 2010 ha pubblicato il libro “Il mestiere dell'attore” edito da Bompiani, con una prefazione di Franco Battiato, e nel 2016 “Manuale di sopravvivenza dell'attore non protagonista”, edito da Fazi.

