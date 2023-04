La morte di Emilia De Salvo: "Una colonna dell'associazione per i malati di talassemia"

Sconforto e dolore tra i componenti dell'associazione Fasted Messina Onlus che si occupa dei malati di talassemia. A Messina e provincia sono circa 140. Emilia De Salvo che è volata in cielo ieri a soli 41 anni, era una delle colonne dell'associazione nata con l'esigenza e l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Talassemia e Drepanocitosi della provincia di Messina. L'ente no profit si occupa di informare ragazzi e giovani coppie sulla Talassemia e quindi incoraggiarli a fare lo screening per sapere se si è portatori sani della stessa, e informare e promuovere la donazione di sangue. La Fasted Messina è l'unica associazione per pazienti con Talassemia, Depranocitosi e Emoglobinopatie sul territorio di Messina ed è presieduta da Tony Saccà.

