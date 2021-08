Covid a Messina: ricoveri in aumento, parola all'infettivologo Albanese INTERVISTA

Aumentano gradatamente i ricoveri nei reparti Covid dei nostri ospedali. 4/5 ricoveri al giorno in ogni struttura stanno facendo lievitare i numeri. All'ospedale Papardo ci sono già 17 ricoverati tra malattie infettive e pneumologia e due in terapia intensiva. Aumentati i posti letto che sono adesso lo stesso numero di marzo (51). L'infettivologo dell'azienda ospedaliera della zona nord, Antonio Albanese, spiega come e se si è modificato il virus e quanto influisca il vaccino sui ricoverati. Lo abbiamo sentito

