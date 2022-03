Messina, De Luca relaziona: “Voto 10 per tutta la squadra”

Oggi nella chiesa di Santa Maria Alemanna l'ex sindaco Cateno De Luca ha voluto illustrare alcuni passaggi della relazione di fine mandato, l'atto che riassume tutta l'attività amministrativa di questi tre anni e mezzo. Con lui tutti gli ex assessori e il candidato sindaco Federico Basile.

“Un atto di correttezza, ha esordito il candidato sindaco Federico Basile, nei confronti della cittadinanza. Voglio ricordare, ha evidenziato Basile, che l’unica relazione di inizio e fine mandato prevista dalla legge è quella di natura contabile da inoltrare alla Corte dei conti, basata su una mera rappresentazione numerica della situazione economico – finanziaria ereditata e lasciata in eredità.”

“Scrivere tutto ciò che si è ereditato e tutto ciò che si è fatto e lasciato in eredita, è una scelta etica che fissa i punti fermi del tuo leale rapporto con l’istituzione che hai rappresentato.”

È stato questo il commento dell’ex sindaco Cateno De Luca, in apertura di conferenza stampa il quale ha proseguito spiegando “Noi abbiamo fatto la radiografia di tutto ciò che abbiamo ereditato riportandolo nella relazione di inizio mandato del 4 ottobre 2018; abbiamo redatto e depositato tre relazioni annuali sull’attività svolta, correlandole all’attuazione del programma elettorale; consegniamo alla nostra comunità questa relazione di fine mandato perché non abbiamo mai temuto e non temiamo di essere smentiti sul merito di ciò che abbiamo sempre scritto. Non c’è stata mai una giunta che ha lavorato così alacremente come la nostra. Voglio dare 10 a tutti per il loro impegno e la loro dedizione. Fare l’assessore in questa città significava fare business, rappresentare lobby. Con la nostra squadra l’impostazione è cambiata. Il lavoro delicato che ha svolto Federico Basile da direttore generale è da 10 e lode. Ha lavorato sottotraccia, senza ricercare i riflettori. Ed è per questo che ho visto in lui il candidato ideale per proseguire il nostro operato.”

“Dare conto del proprio operato, ha affermato De Luca, non è un esercizio retorico, non ha solo finalità storiche o statistiche, ma significa offrire al dibattito politico elementi concreti di valutazione. In appena tre anni e sette mesi abbiamo realizzato l’80% del nostro programma elettorale e la maggior parte di ciò che non si è potuto realizzare della parte rimanente, circa il 20%, è ascrivibile alle competenze, omissioni e responsabilità dello Stato e della Regione. Proseguiremo il nostro cammino con Federico Basile sindaco. Io sono candidato al consiglio comunale come presidente e sono al servizio del nostro sindaco. Partirà a giorni la mia corsa per diventare Sindaco di Sicilia. In tutto questo Messina assume un ruolo strategico negli equilibri regionali e nazionali. Federico Basile sindaco di Messina, Cateno De luca, sindaco di Sicilia. Abbiamo lavorato per questo e continueremo a lavorare per concretizzare questo risultato.”

