Non potevano rimanere senza effetto le durissime accuse lanciate ieri dal sindaco De Luca al consiglio comunale. Li ha definiti zecche che chiedono il pizzo su ogni delibera. Pd e 5Stelle non ci stanno. Interviene anche il leader di Sicilia Futura, Beppe Picciolo, tirato in ballo dal sindaco.

