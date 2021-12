Controlli, super green pass e musica per Edoardo Bennato a Messina

E' cominciato poco dopo le 21.20 il concerto di Edoardo Bennato in piazza Duomo a Messina, davanti a un migliaio di persone, per la prima del cartellone comunale degli spettacoli natalizi. E' stato anche il primo vero test sulla sicurezza nell’area a fronte di una serie di restrizioni che saranno introdotte a partire dalle 19 di oggi.

Le diverse riunioni degli organi deputati alla gestione di eventi pubblici come quelli dei concerti che abbiano un richiamo di questa portata, si sono concluse in Questura ieri sera con il varo di tutti i piani necessari a garantire lo svolgimento del concerto senza pericoli derivanti dalla concentrazione di persone in piazza e dai timori derivanti dalla pandemia. Tanti i controlli, così come non sono state poche le persone che hanno ascoltato il concerto dall'esterno della piazza.

