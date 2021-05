Mario Venuti: pace fatta con De Luca, aprirà il cartellone di "Messina Restarts"

Ad aprire il cartellone sarà Mario Venuti il 24 luglio. L'anno scorso era stato protagonista di uno scontro social con il sindaco De Luca proprio su un concerto negato. Oggi pace fatta e grande emozione nel tornare a Messina per l'artista che ha voluto ricordare le origine del papà di Santo Stefano Medio. Il cantautore promette che sarà uno spettacolo molto caldo e coinvolgente. Che anche per lui rappresenta finalmente il ritorno in scena dopo tanti mesi di sofferenza a causa del Covid.

