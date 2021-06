Messina: il meteo per il week end a cura di Samuele Mussillo

La provincia di Messina assieme a tutta la Sicilia sta subendo una delle più intense e prolungate fasi di supercaldo torrido degli ultimi anni con temperature elevatissime a tutte le quote che a Messina hanno lambito i 35 gradi e i 40 in provincia. L'anticiclone africano da almeno quattro giorni sta coinvolgendo le regioni meridionali e, in particolare, la Sicilia e la Calabria e il quadro della pressione al suolo non fa intravedere mutazioni sostanziali in grado di porre fine a questa intensa ondata di calore. Il quadro barico previsto sabato mattina evidenzia una situazione cristallizzata con la prevalenza dell'anticiclone africano attestato sul Mediterraneo centrale che favorisce la risalita delle correnti africane. Tuttavia la presenza di una certa ventilazione, seppur debole e incostante, permetterà all'atmosfera di mitigarsi nel fine settimana permettendo alla temperatura di diminuire di alcuni gradi nei valori massimi. Sabato e domenica il cielo si manterrà sereno o localmente velato per il passaggio di una nuvolaglia irregolare mentre una certa foschia dovuta alla grande calura e alla polvere desertica in sospensione renderà l'aria farraginosa. I venti spireranno debolmente dai quadranti meridionali con locali momentanei rinforzi soprattutto in prima mattina e sul far della sera mantenendo tutti i mari calmi o poco mossi. La temperatura è prevista il lieve diminuzione e oscillerà tra 25 gradi di minima e 34 di massima mentre il tasso dell'umidità potrà segnare valori mediamente bassi compresi tra il 30 e il 45%.

