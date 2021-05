Messina, fine settimana sereno-varibiale: le previsioni dell'esperto Mussillo

L'ultimo scorcio della stagione primaverile che sta per passare la mano a quella estiva si sta rivelando in alcuni frangenti variabile ed instabile come la parentesi vissuta giovedí mattina per il passaggio di una debole perturbazione.

Queste fasi sono favorite dalla presenza di un flusso di aria relativamente fresca, presente in quota, che tende a scontrarsi con quella molto più calda a livello del mare generando una nuvolosità irregolare, spesso innocua, come quella che riscontreremo durante la prima parte di sabato.

La blanda instabilità farà si che il cielo nella giornata di sabato spazierà da sereno a parzialmente nuvoloso senza nessun fenomeno precipitativo degno di nota.

Domenica l'atmosfera si stabilizzerà gradualmente lungo la fascia costiera della provincia di Messina e il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente nell'entroterra nelle ore più calde della giornata.

I venti spireranno dai quadranti settentrionali a regime di brezza con prevalenza del "levante" e del "grecale" che manterranno tutti i mari calmi o poco mossi.

La temperatura rimarrà sui medesimi valori odierni oscillando tra i 15 gradi di minima ed i 23/24 gradi di massima rilevati all'ombra durante le ore pomeridiane mentre il tasso dell'umidità si manterrà tra i valori medi dal 45 al 70 %

