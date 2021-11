Messina, il gruppo “Tempocasa” riqualifica la villetta “Quasimodo” - VIDEO

La riqualificazione e messa a nuovo della villetta “Quasimodo”. È questo l’obiettivo che i volontari del gruppo immobiliare “Tempocasa” di Messina si sono posti e per cui domenica 14 novembre si sono riuniti, muniti di scopa e paletta, ripulendo il polmone verde nei pressi della stazione centrale da bottiglie di vetro, cartacce e altri rifiuti abbandonati.

Un’intera mattinata spesa per dare ancora più decoro a tutta l’area, con circa una ventina di volontari che hanno sposato il progetto dell’associazione “Greennat” a favore dell’ambiente e affinché i cittadini messinesi abbiano un altro spazio verde per poter passeggiare, rilassarsi, schiarirsi le idee, incontrarsi o portare i bambini a giocare.

La villetta, infatti, è fornita anche di una piccola area giochi, purtroppo non fruita dai giovani per lo stato in cui si trovava la zona: per diversi anni è stata sede di atti vandalici e questo non ha fatto che allontanare i messinesi da essa.

"La villetta “Quasimodo” rappresenta un tesoro per la città di Messina – evidenzia il gruppo “Tempocasa” - si tratta di un polmone verde in pieno centro cittadino, di fronte anche ad un noto hotel in cui spesso alloggiano turisti che quando si affacciano dalla finestra la prima cosa che vedono è uno spazio dall’enorme potenziale lasciato in balia di sé stesso".

Proprio sulla base di queste ragioni, gli uffici messinesi dell’agenzia hanno colto l’occasione dell’iniziativa nazionale “Greennat” per riqualificare la villetta, raccogliendo in dei sacchi anche le erbacce in eccesso. Il tutto rispettando le regole della raccolta differenziata. L’associazione, infatti, nasce per pulire le aree pubbliche che altri sporcano, dando una lezione di civiltà e di amore per l’ambiente.

"A Messina non ci sono tanti spazi verdi per bambini e cittadini – continua il gruppo “Tempocasa” – e proprio per questo bisogna avere cura di quei pochi di cui possiamo fruire. Per noi rappresenta il primo passo per rispettare noi stessi, la nostra città e il prossimo. Con questo gesto, che prima di tutto soddisfa noi per esserci messi a disposizione della cittadinanza facendo qualcosa di buono, speriamo di dare anche l’esempio".

"I nostri ringraziamenti – conclude l’agenzia - vanno al sindaco Cateno De Luca, con cui ci siamo sentiti e coordinati e che ci ha dato questa opportunità, e a “Messina Servizi Bene Comune”, che ha fornito prontamente tutti gli strumenti di cui potevamo necessitare per operare la pulizia della villetta".

