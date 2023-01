Quelle volte di Gina Lollobrigida a Taormina e Messina: "E' sempre un'emozione"

«E' scomparsa l’ultima rivale di Marilyn Monroe e Sophia Loren». Così in tanti hanno reso omaggio a Gina Lollobrigida, ricordando una serie di aneddoti che - siano veri o meno, si sottolinea - sono entrati nella leggenda. Una di quelle di cui si è nutrito e continua a nutrirsi l’amore per il cinema italiano. Lei l'artista come l'ha definita ieri il suo ufficio stampa annunciandone la morte: «Si è spenta oggi a Roma la grande artista Gina Lollobrigida». Non l’attrice, ma, giustamente, l’artista, parecchio poliedrica. E’ quello che avrebbe voluto lei, attrice stellare sì, ma anche scultrice e fotografa di grande livello. L’aveva detto anche a Taormina nell’estate del 2019 in una intervista che oggi assume i contorni di un testamento valoriale. La Lollo aveva già 92 anni e a Taormina dominò il Teatro antico in occasione del Premio cinematografico delle Nazioni alla carriera. Poi due anni fa il ritorno a Messina, nell’agosto del 2020, ospite d’onore al “Teatro Scoperto” del Vittorio Emanuele. Ad accoglierla c’erano il presidente del Ente Teatro Orazio Miloro e l’assessore alla cultura Enzo Caruso.

