Messina, inaugurata la mostra fotografica di Daniele Passaro. Si può visitare fino al 26 novembre

Inaugurata ieri sera alla Galleria Arte Cavour, la personale dell’avvocato e fotografo Daniele Passaro, intitolata "I miei viaggi" - Fotografando il mondo, a cura del direttore della galleria Paolo Accordino e del direttore artistico Maurizio Gemelli. Davanti a un pubblico numeroso ha introdotto la mostra e presentato l’autore il Prof. Francesco Mento, fotografo e Docente all’Accademia di Belle Arti.

Dopo tanto viaggiare in giro per il mondo, l’avvocato con il… "vizio" della fotografia, ha pensato di raccontare, a modo suo, i cinque paesi che ha avuto la possibilità di visitare: CUBA, TANZANIA-SERENGETI, NEPAL, ISLANDA E NEW YORK.

E lo fa descrivendo ogni singolo angolo così come gli è apparso. Nei 40 lavori esposti non ci sono solo suggestioni, ma frammenti, piccoli appunti casuali e disordinati di un viaggiatore, selezionati tra le migliaia di scatti custoditi gelosamente nei suoi hard disk.

L'esposizione si potrà visitare fino al 26 novembre, dalle 17 alle 20. Ingresso gratuito

Chi è Daniele Passaro

Daniele Passaro è nato nel 1956 a Messina dove vive e svolge da 40 anni la professione di avvocato. Per indole e per passione sino da adolescente si è avvicinato alla fotografia che da tempo è diventato un secondo mestiere, (non remunerato, ama puntualizzare). Grazie alla fotografia ha potuto realizzare i tre grandi sogni che coltivava da ragazzo: viaggiare, volare e fermare il tempo.

Ha molto viaggiato in giro per il mondo realizzando interessanti e particolari reportage fotografici. Ha poi più volte, negli anni, sorvolato a bordo di un piper pilotato da Melo Cadili di Messina, l’area dello Stretto e della provincia realizzando foto aeree estremamente suggestive. Una di queste è stata scelta dalla Gazzetta dello Sport per presentare la tappa di Messina del Giro d’Italia del 2017. Quando non viaggia e non vola ha dedicato la sua attenzione alla fotografia di studio ed in particolare ai ritratti.

Nel 2015 la sua prima mostra personale con le foto aeree dello Stretto ha avuto un grande successo; ha poi partecipato a numerose mostre collettive (tra queste notte d’arte ed altre) ed ora si cimenta in questa nuova mostra personale dedicata ai suoi viaggi in giro per il mondo.

