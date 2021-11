Riprende l'attività operistica a Messina ed è grande festa per un Barbiere di Siviglia sempre gradito al pubblico. Con l'opera buffa in due atti il teatro Vittorio Emanuele apre la stagione lirica autunnale di un cartellone 2022 già annunciato in parte che sarà presentato nei prossimi giorni. Lo spettacolo in scena anche oggi alle 17,30 e martedì alle 21.

