Per voi le prove de "ll Barbiere di Siviglia", venerdí la sera della prima al Vittorio Emanuele

Il giorno della prova generale perché la lirica torni finalmente al Teatro Vittorio Emanuele, in un allestimento dechirichiano de “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini, che andrà in scena in questi giorni con la regia del grande Federico Tiezzi. Come fu nel 1994 sempre al “Vittorio”, ma con qualche raffinata differenza sostanziale.

Ecco le immagini che abbiamo catturato per gentile concessione del direttore artistico della sezione Musica, il maestro Matteo Pappalardo, e ne abbiamo approfittato anche per fare una domanda al regista su questo nuovo allestimento.

Nel cast di questo”Barbiere” troviamo come interpreti, Didier Pieri, Maria Capitanucci, Aya Wakizono, Massimo Cavalletti, Gianni Giuga, Andrea Concetti, Ilaria Casai, Lorenzo Barbieri e il messinese Antonio Lo Presti. L’orchestra del Teatro Vittorio Emanuele ha come direttore il maestro Giuseppe Ratti. Il coro lirico “Francesco Cilea” è diretto da Bruno Tirotta. Le eleganti scene sono di Pierpaolo Bisleri; i costumi di Pasquale Gross; le luci di Gianni Pollini. Lo spettacolo sarà arricchito anche da contributi video. Accanto a Tiezzi c’è il regista collaboratore Francesco Torrigiani.

Venerdí sarà per tutti la “sera della prima”

