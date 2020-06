Il Vascelluzzo non sfilerà per le vie di Messina, i devoti potranno ammirarlo in Duomo

Domani in occasione del Corpus Domini, il Vascelluzzo non sfilerà per le vie di Messina come da tradizione, a causa del decreto post Covid che vieta lo svolgimento di tutte le manifestazioni religiose esterne.

I devoti messinesi però potranno ammirarlo in Duomo dove resterà eccezionalmente fino a domenica prossima per volontà del delegato arcivescovile per la Cattedrale monsignor Giuseppe La Speme, che ha indetto la Settimana Eucaristica. Il fercolo argenteo è stato eccezionalmente trasportato questo pomeriggio in Duomo dai portatori e dai membri della confraternita S. Maria di Portosalvo dei marina con il governatore Giuseppe Tosto e il cappellano monsignor Eugenio Foti.

© Riproduzione riservata