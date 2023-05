Capo D'Orlando, il vento scoperchia un tetto che cade a 50 metri di distanza

Tragedia sfiorata a Capo D'Orlando dove, a causa del vento forte che sta interessando la zona in queste ore, un tetto è caduto in via Mancari. La strada è una delle più trafficate di capo D'Orlando, parallela all'isola pedonale. Solo per un caso al momento del crollo del tetto nella strada non si trovava nessun passante e non transitavano auto altrimenti il bilancio del crollo sarebbe stato ben più grave. Il tetto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato sradicato dal vento da una distanza di circa 50 metri da via Mancari. I Vigili del fuoco, con tutti i mezzi a disposizione, stanno intervenendo per far fronte alle emergenze, in particolare sulle strade statali 113 e 116.

