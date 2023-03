Messina, rivede la luce via Malvagna a due passi da piazza Duomo VIDEO

Alla presenza del sindaco Federico Basile e del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello, è stata inaugurata stamani la via Malvagna, recentemente oggetto di interventi, nell’ambito dei lavori di riqualificazione urbana di alcune strade cittadine. All’incontro con la stampa hanno preso parte il Direttore dei lavori Carmelo Costanzo, il RUP Giovanni D’Aquino e rappresentanti della ditta esecutrice dell’appalto.

“Restituiamo oggi alla pubblica fruizione della nostra comunità la riqualificata via Malvagna – ha spiegato il Sindaco Basile – che rappresenta una strada di collegamento pedonale nelle adiacenze di Piazza Duomo, lasciata per tanti anni in uno stato di degrado e abbandono e restituita alla cittadinanza grazie al progetto di riqualificazione della Giunta De Luca. Per me oggi è motivo di soddisfazione essere qui; proseguiamo insieme su questa linea la nostra azione amministrativa”.

Obiettivo dei lavori di riqualificazione urbana delle vie Cicerone, Malvagna e vico I Peculio, questi ultimi di prossimo inizio, è quello di garantire la pubblica incolumità dei fruitori della strada, la sicurezza e la fluidità della circolazione. Gli interventi sono consistiti nella sistemazione dei marciapiedi esistenti e nella realizzazione di nuovi marciapiedi, della condotta acque meteoriche con il convogliamento delle acque piovane, di pozzetti e cavidotti per la successiva collocazione dell’impianto di pubblica illuminazione, di una nuova sede stradale con l’utilizzo di basole in pietra lavica, precedentemente rimossi da lavori sulle sedi stradali cittadine, e di opere di arredo urbano.

