Messina, l'assessore Cicala si impegna alla Gazzetta: "TARI giù del 30% dal 2024". VIDEO

L'assessore ai tributi del Comune di Messina, Roberto Cicala, ha preso un impegno ben preciso con i messinesi durante la quarta puntata dell'APProfondimento, ospite della redazione Digital del nostri giornale. "La Tari del 2024 sarà più bassa del 30% rispetto all'ultima, quella del 2022. E per il 2023? "Le famiglie non avranno aumenti sensibili, anzi proveremo ad annullare ogni aumento". Questo nonostante sia previsto un aumento del 19% dei costi di smaltimento. Durante la trasmissione condotta da Salvatore De Maria con la partecipazione di Domenico Bertè, è stato un video messaggio del sindaco Basile ad innescare la risposta dell'assessore che quindi ha preso un impegno ben preciso con i cittadini messinesi. Durante la trasmissione sono stati toccati ovviamente tutti i temi riguardanti la Tari, oltra naturalmente agli altri tributi come IMU e occupazione del suolo pubblico. La puntata odierna sarà trasmessa su RTP venerdì alle 15.15, al termine della prima edizione del telegiornale

