Assunzioni a Messina Servizi con il tetto a 40 anni: "Bisogna abbassare l'età media"

Tra gli argomenti trattati con la presidente di Messina Servizi Maria Grazia Interdonato, ospite nei nostri studi, anche quello riguardante le assunzioni per le quali è stato posto un tetto di età, 40 anni. La dirigente ha motivato questa decisione spiegando che la medià età della pianta organica attualmente è sui 54 anni e va quindi abbassata. Tuttavia, ha spiegato come per alcuni il tetto può salire anche fino ai 45 anni. Inoltre, la maggior parte delle assunzioni, 65, riguarderanno il contratto del "verde" ha detto la presidente Interdonato.

