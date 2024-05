Le scandalose liste d'attesta della sanità a Messina: per una visita d'urgenza aspetta e spera... oppure vai dai privati

Ci sono casi in cui, per scrivere un articolo, non serve un giornalista. A farlo, sono i lettori. In questo caso, sono i cittadini che denunciano vicende personali, situazioni familiari, che diventano un’emergenza collettiva, perché confermano che c’è un problema grosso quanto una casa, all’interno del “pianeta Sanità” ed è quello delle scandalose liste d’attesa che, nonostante annunci e provvedimenti anche concreti, assunti dai vertici regionali e locali, continuano a essere lunghissime, assurde, inaccettabili. La Giunta Schifani ha avvertito i manager delle Aziende sanitarie siciliane che se, nei territori di loro competenza, le liste dovessero rimanere così “bibliche”, potrebbero anche perdere l’incarico. Ebbene, quelli che pubblichiamo qui sono solo alcuni delle centinaia e centinaia di messaggi arrivati nei canali social di Gazzetta e Rtp. Non c’è da aggiungere altro.

Martina M: «A me per una Tac con primo accesso l’appuntamento lo hanno dato a luglio a Lipari... Io abito a Santo Stefano Medio, con una bambina di 5 anni. E devo andare a Lipari a farmi una Tac. È vergognoso!».

Silvia D: «Dovrebbero partire dei controlli in tutti i presìdi per constatare se sono reali tutte queste attese. Io non ci credo... Nel 2006 prenotai, i primi di novembre, una ecografia di fine gestazione e mi diedero appuntamento a metà marzo nonostante io avrei dovuto partorire il 16 gennaio!».

Giuseppina G: «Sinceramente è diventato impossibile fare anche una banale visita! L’importante è stato attuare il potenziamento dei medici per fare i vaccini all’epoca del Covid, poi per il resto noi possiamo morire! L’importante è stato acquistare vaccini e pagare le case farmaceutiche anziché incentivare i medici a lavorare nel pubblico. Tutti i medici per arrotondare fanno servizio pomeridiano nei poliambulatori privati».

Veronica R.: «Quando chiami al Cup per una visita urgente e ti danno appuntamento al secolo dopo... ti dicono pure che se hai fretta puoi sempre andare a pagamento, così non aspetti nessuna lista secolare. Quindi in poche parole, se sei povero, puoi morire».

Palma C.: «Sono in atto con la terapia Metformina 3 volte al giorno. Ero in cura all’ospedale Piemonte, mi hanno telefonato dicendomi che il medico è andato in pensione. Mi premuro a riprenotare la visita di controllo: la data è novembre 2025!».

Nunzia M.: «A me hanno fissato un controllo endocrinologo a giugno 2025 mentre l’ecografia di controllo non si può ancora prenotare perché il portale del Policlinico non è ancora aperto. Da premettere che ho dovuto per mia tranquillità fare visita e ecografia endocrinologa al costo di 210 euro, senza capire e sapere se questi noduli di che natura sono... siamo arrivati alla frutta senza accorgercene. La Sanità fa acqua da tutte le parti».

Simona D: «Ecografia al seno prenotata nel 2023: appuntamento dicembre 2025...».

Emy G. «Io ho chiamato il “Cup” per prenotare una visita con richiesta urgente: unica data disponibile ottobre ad Alì... A pagamento, invece, tutto e subito...».

Tindara P.: «Io ho dovuto fare tre ricette diverse per una visita a mio padre operato di tumore alla prostata tre anni fa e ora ha avuto episodi di sangue nelle urine. Prenotazione entro 72 ore: mi hanno prenotata a maggio 2025!».

Lillo M.: «Anche io sono stato rimandato al 2025. C'era solo un posto a Capo d'Orlando a novembre, premetto che eravamo a febbraio. Fortunatamente è stato disdettato un posto a S. Alessio a fine aprile...».

Antonella G. «E io una risonanza urgente a marzo 2025. Nel frattempo, sto impazzendo dal dolore. Altrimenti a pagamento, 300 euro, ma io denuncio tutti!».

Flora F.: «Io ho rinunciato, non faccio più niente, adesso disdico tutto. Non si può aspettare così tanto per una visita!».

Angela M.: «Una visita pneumologica con priorità entro 72 ore: il “Cup” mi ha dato il 18 ottobre al Papardo...».

Giuseppe R.: «È mio il record: 24 mesi per una visita diabetologica che ho prenotato il mese di novembre del 2023, mi hanno dato appuntamento nel dicembre 2025. Ditemi se non è record questo...».

Nuccia S.: «Io aspetto una visita dal diabetologo da giugno 2022 e ancora la devo fare. Mi hanno rimandata a settembre del 2024...».

Angela M.: «A me una visita al Policlinico l'hanno assegnata il 19 novembre del 2025: ci obbligano ad andare per forza dal privato. È vergognoso!».