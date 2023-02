Messina, la "bolgia" di piazza Cairoli. Parla Blasco: "Risse tra minori messinesi e stranieri"

Intervento in commissione consiliare questa mattina del comandante della polizia municipale Stefano Blasco. all’ordine del giorno soprattutto le frequenti risse che si registrano a Piazza Cairoli. Da più parti è stato chiesto un intervento massiccio e continuativo da parte delle forze dell’ordine per limitare queste degenerazioni. “Alla base ci sarebbe tra l’altro la contrapposizione fra un gruppo di minori messinesi e un altro gruppo di giovani ospiti della centri accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Nessun caso di razzismo -ha sottolineato il comandante Blasco - ma solo dinamiche di contrapposizione tra giovani che però a volte sfociano in risse. Giocano spesso insieme ma a volte litigano. Abbiamo un presidio fisso in piazza”.

