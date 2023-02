Don Ernesto Piraino, dalla Questura di Messina al sacerdozio: "Un piacere tornare qui"

Dalla divisa alla tunica: una storia dal finale inaspettato quella di don Ernesto Piraino, che ha lasciato la Polizia dopo 17 anni per diventare sacerdote. Una vita apparentemente appagante quella del 43enne, originario di San Marco Argentano in provincia di Cosenza, felicemente fidanzato e prossimo alle nozze, in procinto di laurearsi in legge e una carriera professionale appagante come ispettore delle Volanti nella Questura di Messina. Il germe della sua “storia d’amore con Gesù”, come lui stesso ama definirla è stato, nel 2006, l’adorazione eucaristica perpetua nella parrocchia di Scilla a Reggio Calabria.

- suggellata con l’ordinazione l’11 febbraio 2017 - ha preso definitivamente forma. Da quasi un anno è parroco della comunità di Sant’Andrea apostolo di Guardia Piemontese Cosenza, fra i luoghi del cuore, Camaro superiore occupa un posto speciale: nella cappella adiacente alla chiesa S. Maria Incoronata,ha trascorso tante piacevoli serate raccogliendosi in adorazione dinanzi al SS. Sacramento; ieri, in occasione della Settimana eucaristica, è tornato per condividere la sua testimonianza accolto dal parroco mons. Francesco La Camera, suo compagno di studi all’Istituto San Tommaso e successivamente suo docente.

© Riproduzione riservata