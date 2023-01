La violenta grandinata che si è abbattuta su Messina nelle primissime ore del pomeriggio, ha creato non pochi disagi alla circolazione autostradale. Soprattutto nella tratta tra Villafranca e Boccetta. Il video realizzato da un automobilista evidenzia le condizioni in cui i mezzi hanno dovuto viaggiare per qualche minuto prima che la grandine si sciogliesse. Fortunatamente, a parte il traffico notevolmente rallentato, non si è verificato nessun incidente di rilievo

