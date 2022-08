"Fontana naturale" a Giampilieri Marina. C'è il guasto, ma non si interviene perchè... non c'è luce VIDEO

"Serve più luce". Così la signora Valentina Cacciola si è sentita rispondere quando questa mattina ha segnalato all'Amam che, da qualche ora, a causa di una fuoriuscita d'acqua, a Giampilieri Marina, si è creata una sorta di "fontana naturale con annessa piscina". Un vero e proprio geyser in mezzo alla strada.

"Alle 5.30 del mattino - racconta Valentina Cacciola - il centralinista sosteneva che non poteva intervenire nessuno perché c’era bisogno di più luce, ma come si evince dal video e dalla foto c’è una luce proprio dove si è verificato il guasto! Temo - afferma la signora - che invece non sia previsto un servizio h24, ma in casi come questo bisogna intervenire!". Altrimenti, il rischio, è che la perdita crei ancora più danni. "E - conclude la lettrice di Gazzetta del Sud - mentre il mondo parla di siccità noi, a Messina se ne fregano..."

