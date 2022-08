Messina, aggressione da parte di 4 carabinieri durante un fermo... ci scappa il morto

Non si rassegna la signora Alessandra Galeani all’archiviazione del caso sulla morte di suo marito Enrico. Il gip è stato chiaro: non ci sono elementi per andare avanti nei confronti dei carabinieri e dei medici del 118 che intervennero quella sera, mentre l’uomo era in forte stato d’agitazione a terra, accanto al marciapiede.

Enrico Lombardo morì a Spadafora il 27 ottobre del 2019 nei pressi di via Maniscalco durante fasi molto concitate intorno alle due del mattino, sotto casa della ex compagna, dopo essere stato immobilizzato da alcuni carabinieri, mentre era in forte stato d’agitazione.

L’inchiesta aperta in Procura sul caso vedeva indagati tre sanitari e un carabiniere: il militare che immobilizzò l’uomo quella notte doveva rispondere di morte come conseguenza di altro delitto, e poi ad un medico e due soccorritori del 118 veniva contestato l’omicidio colposo. La Procura per due volte ha chiesto l’archiviazione del caso, e per altrettante volte i familiari si sono opposti. La seconda volta il gip ha dato ragione alla Procura, rigettando l’opposizione presentata dai familiari.

© Riproduzione riservata