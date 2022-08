Messina, cede la strada a Sperone: camion precipita nel torrente Papardo

Il conducente di una ditta di espurgo fogne è rimasto ferito a seguito di un incidente verificatosi poco dopo le 15 mentre percorreva la strada sterrata di Sperone, adiacente al torrente Papardo, che conduce al campo da rugby e a diverse abitazioni.

Un tratto della stradella avrebbe ceduto all'improvviso, probabilmente perché indebolito dalle piogge, e il mezzo è precipitato nell'alveo. Scattato l'allarme, l'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Papardo: le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

Sul posto sono accorse le pattuglie del Radiomobile della Polizia municipale e i tecnici della Protezione civile che stanno valutando le condizioni della strada arginale ai fini di una eventuale chiusura parziale di un'arteria che, per quanto dissestata, costituisce da decenni per alcuni residenti l'unica via di accesso a casa

© Riproduzione riservata